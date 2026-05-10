A Roma, i tennisti Musetti e Cocciaretto sono in campo per gli Internazionali BNL d'Italia, con l’obiettivo di passare il terzo turno. Nel ciclismo, la gara in Bulgaria potrebbe influenzare la classifica generale del Giro d’Italia, mentre a Le Mans si svolge la gara di MotoGP. Questi eventi sportivi si svolgono in contemporanea, attirando l’attenzione degli appassionati.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia?. Come influenzerà la tappa bulgara la classifica generale del Giro d'Italia?. Quali piloti domineranno la pista di Le Mans oggi pomeriggio?. Chi vincerà i match decisivi tra tennis, boxe e scherma?.? In Breve Musetti sfida Cerundolo alle 11:00 e Darderi affronta Paul nel terzo turno ATP.. Cocciarico sfida Swiatek dopo le 19:00 mentre Arnaldi gioca contro Jodar alle 20:30.. Giro d'Italia percorre 175 chilometri tra Plovdiv e Sofia in territorio bulgaro.. Moto3 parte alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00 a Le Mans.. Domenica 10 maggio 2026, gli atleti si sfidano tra i campi in terra rossa di Roma e le strade della Bulgaria per la terza tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti e Cocciaretto a Roma, Giro in Bulgaria e MotoGP a Le Mans

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