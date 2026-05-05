Giro d’Italia 2026 tutte le altimetrie | dalla Bulgaria a Roma montagne e trappole lungo 21 tappe

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dal 8 al 31 maggio, con partenza in Bulgaria e arrivo a Roma, nei Fori Imperiali. La corsa si svolgerà su un percorso di 21 tappe che attraversano montagne e zone pianeggianti. Le altimetrie delle diverse tappe sono state rese note, evidenziando le sfide di salita e le difficoltà lungo il percorso. Il giro prevede diverse tappe con salite impegnative e trappole per i corridori.

Il conto alla rovescia è quasi finito: il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 maggio e si chiuderà domenica 31 maggio a Roma, nella cornice dei Fori Imperiali. Saranno 3468 chilometri distribuiti in 21 tappe, con Grande Potenza in Bulgaria e un percorso pensato per crescere di difficoltà settimana dopo settimana. Le prime tre frazioni porteranno la Corsa Rosa sulle strade bulgare: si partirà con la Nassebar-Burgas di 156 km, poi la Burgas-Veliko Tarnovo di 220 km e infine la Plovdiv-Sofia di 174 km. Dopo il trasferimento in Italia, il Giro ripartirà dalla Calabria con la Catanzaro-Cosenza, prima di affrontare tappe già più mosse come Praia a Mare-Potenza e Paestum-Napoli.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappeLa spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama... Leggi anche: Giro d’Italia 2026: si parte dalla Bulgaria, arrivo ancora a Roma: date e tappe Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli. Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappeLa spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama internazionale ... oasport.it Pronostici Giro d’Italia 2026: c’è un superfavorito (e un azzurro che punta al podio)Tutti i pronostici per il Giro d'Italia 2026: Jonas Vingegaard è il favorito, ma l'italiano Giulio Pellizzari potrebbe sorprendere ... bikeitalia.it A maggio continuo ad andare in giro per l’Italia con i miei libri a parlare di guerra, pace, diritti, disabilità e no al riarmo. A stare con il popolo della pace che è maggiorana nel Paese, non sui media. Il calendario 1/2 x.com Charles non si dà pace per l'ultimo giro a Miami #Leclerc #Ferrari #F1 #Miami #Tuttosport - facebook.com facebook