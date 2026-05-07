Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via domani in Bulgaria, con l’obiettivo di arrivare a Roma il 31 maggio. La corsa comprende 21 tappe distribuite su un percorso di 3466 chilometri, con tre giorni di riposo previsti sempre di lunedì. La competizione si svolgerà tra il 8 e il 31 maggio, coinvolgendo numerose località lungo il percorso. La corsa prevede la partecipazione di numerosi team professionistici e ciclisti di diverse nazionalità.

Il Giro d'Italia numero 109 si svolgerà da venerdì 8 a domenica 31 maggio: 21 tappe, tre giorni di riposo (sempre lunedì), 3466 chilometri e 48.700 metri di dislivello. La partenza è dalla Bulgaria, qui si svolgeranno le prime tre tappe: per la sedicesima volta nella sua storia, la corsa rosa scatterà dall'estero, come nel 2025 con il via dall'Albania. Il grande arrivo sarà sempre a Roma al fianco del Circo Massimo: la Capitale, già presente come sede di tappa nella prima edizione del Giro, 1909, ospiterà la conclusione della corsa per l’ottava volta, la quarta consecutiva dal 2023 (mai avvenuto prima). In sintesi: 1 cronometro individuale pianeggiante di 40,2 km, 8 tappe di pianura, 7 di media montagna e 5 di alta montagna con 7 arrivi in salita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, si parte domani dalla Bulgaria e si arriva a Roma: ecco le 21 tappe

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