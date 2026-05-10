Musetti-Cerundolo | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 10 maggio, si gioca il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Masters 1000 in corso a Roma. Il confronto viene trasmesso in diretta televisiva e in streaming, e rappresenta una delle gare principali della giornata. Musetti torna in campo dopo le precedenti partite nel torneo, affrontando l'argentino in un match che interessa molti appassionati di tennis.

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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