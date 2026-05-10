Musetti-Cerundolo | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, domenica 10 maggio, si gioca il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Masters 1000 in corso a Roma. Il confronto viene trasmesso in diretta televisiva e in streaming, e rappresenta una delle gare principali della giornata. Musetti torna in campo dopo le precedenti partite nel torneo, affrontando l'argentino in un match che interessa molti appassionati di tennis.

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