Musetti-Lehecka | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il torneo Masters 1000 di Madrid propone un incontro negli ottavi di finale tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka. La partita si svolge martedì 28 aprile e sarà trasmessa in diretta sia sulla televisione che in streaming. Musetti torna in campo dopo le recenti sfide, mentre Lehecka affronta l’appuntamento con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel torneo.

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. La sfida tra Musetti e Lehecka è in programma oggi, martedì 28 aprile, non prima delle 12.30 circa. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, con il ceco in vantaggio 2-1 nel parziale. L'ultimo incrocio è stato vinto però dall'azzurro, che si è imposto in tre set nel terzo turno di Montecarlo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Leggi anche: Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi anche: Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Musetti-Lehecka oggi, Atp Madrid. Orario e dove vederla in tv; ATP Madrid 2026, Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederlo in TV; Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Musetti quando gioca a Madrid? Battuto Griekspoor, sfiderà Lehecka. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti.

musetti lehecka musetti lehecka orario precedentiDove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it

musetti lehecka musetti lehecka orario precedentiMusetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingMartedì 28 aprile, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Madrid (Spagna), si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.