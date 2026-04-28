Musetti-Lehecka | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi il torneo Masters 1000 di Madrid propone un incontro negli ottavi di finale tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka. La partita si svolge martedì 28 aprile e sarà trasmessa in diretta sia sulla televisione che in streaming. Musetti torna in campo dopo le recenti sfide, mentre Lehecka affronta l’appuntamento con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel torneo.

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. La sfida tra Musetti e Lehecka è in programma oggi, martedì 28 aprile, non prima delle 12.30 circa. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, con il ceco in vantaggio 2-1 nel parziale. L'ultimo incrocio è stato vinto però dall'azzurro, che si è imposto in tre set nel terzo turno di Montecarlo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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