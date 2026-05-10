Musetti-Cerundolo live agli Internazionali d’Italia | orario e dove vederla gratis in tv

Lorenzo Musetti scenderà in campo al Foro Italico contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. L'incontro è previsto in una determinata ora e sarà possibile seguirlo in diretta sia in TV sia in streaming senza costi aggiuntivi. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo, che si sta svolgendo sulla terra battuta romana.

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Lorenzo Musetti torna in campo al Foro Italico contro Francisco Cerundolo per conquistare gli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026: ecco l'orario del match e dove seguirlo in tv e streaming. Grande attesa al Foro Italico per la sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, valida per i sedicesimi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Il match è in programma oggi, domenica 10 maggio, non prima delle ore 15:00 e sarà trasmesso in chiaro su TV8 oltre che sui canali Sky Sport. L'azzurro, testa di serie numero 8 del tabellone, cerca l'accesso agli ottavi di finale davanti al pubblico romano, mentre l'argentino arriva da una prestazione dominante contro Tabilo.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Musetti-Cerundolo live agli Internazionali d’Italia: orario e dove vederla gratis in tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Musetti-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv Dove vedere in tv Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingCaccia agli ottavi di finale per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026.