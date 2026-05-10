Musetti approda agli ottavi dell’Atp di Roma | Cerundolo battuto in due set

Nel torneo ATP di Roma, il tennista italiano ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver vinto contro il giocatore argentino in due set. Durante la partita, ha mostrato segni di difficoltà a causa di un problema alla coscia sinistra, che era già fasciata prima dell’inizio e ha influito sui suoi movimenti per buona parte dell’incontro. La gara si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha superato l’avversario senza perdere set.

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L’azzurro durante il match ha convissuto anche con un evidente problema alla coscia sinistra (già fasciata prima del match) che ne ha limitato i movimenti per lunghi tratti dell’incontro. Tornerà in campo martedì negli ottavi di finale contro Casper Ruud, n. 25 al mondo Vittoria nel segno della resilienza per Lorenzo Musetti. Il carrarino conquista gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia per la quarta volta in carriera grazie al successo su Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Unduello intenso, sul piano fisico e mentale, vinto da Musetti con coraggio, qualità e determinazione....🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti approda agli ottavi dell’Atp di Roma: Cerundolo battuto in due set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musetti vola agli ottavi a Roma superando Cerundolo in due setLorenzo Musetti torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista l’accesso agli ottavi di finale dopo una sfida intensa contro... Leggi anche: Lorenzo Musetti doma Cerundolo in 2 set e avanza agli ottavi di Roma dopo un match dispendioso Argomenti più discussi: Montepremi Atp Roma 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa); Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Cocciaretto-Swiatek oggi, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; ATP Roma 2026, Fils si ritira dopo quattro giochi: Pellegrino per la prima volta al 3° turno.