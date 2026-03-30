Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Catania con l’accusa di aver minacciato la madre e la sorella con una mazza da baseball. Secondo le ricostruzioni, le due donne si sono rifugiate all’interno di un’auto per sfuggire alla minaccia. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in camera di sicurezza.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a Catania, dove un uomo di 30 anni è stato fermato dopo aver minacciato la madre e la sorella con una mazza da baseball. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in viale Castagnola, come riportato dalle autorità. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza. Una donna, spaventata dal comportamento aggressivo del fratello, ha contattato le forze dell’ordine temendo per la propria sicurezza e quella della madre. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti prontamente in viale Castagnola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 30enne impugna una mazza da baseball a Catania, madre e sorella si rifugiano in auto: arrestato

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