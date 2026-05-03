Dramma a Monreale muore un giovane in incidente con la moto

Un incidente mortale si è verificato a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, causando la morte di un giovane alla guida di una moto. L’incidente si è verificato nelle ultime ore e ha coinvolto un motociclista che, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del veicolo. La vittima aveva 25 anni e risiedeva nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’incidente a San Martino delle Scale si è rivelato mortale. Il giovane palermitano è morto a San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Stava percorrendo in moto da cross un tracciato sterrato nella zona di Monte Cuccio insieme ad alcuni amici quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un dirupo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sono stati gli amici presenti a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino, indispensabile per raggiungere il punto dell’incidente: il terreno impervio ha reso le operazioni di recupero del corpo particolarmente difficoltose e lunghe. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Dramma a Monreale, muore un giovane in incidente con la moto La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana Notizie correlate Tragedia a Monreale, giovane precipita in un dirupo con la moto da crossMonreale – Un giovane appassionato di motocross è caduto in un dirupo a San Martino delle Scale, precipitando per diversi metri lungo un percorso... Scontro tra auto e moto, muore giovane ciociaro dopo un tragico incidente a RomaMarco Tramontozzi, un uomo di 33 anni originario di San Donato Valcomino in provincia di Frosinone, ha perso la vita in uno scontro avvenuto a pochi...