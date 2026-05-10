A soli 59 anni, una persona è deceduta dopo una malattia ancora non chiarita. La famiglia ha perso il proprio caro in appena dieci mesi, ma i dettagli sulla condizione che ha portato al decesso non sono stati resi noti. La notizia ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona, mentre le autorità non hanno ancora comunicato ulteriori informazioni ufficiali sulla vicenda.

Pietrasanta, 10 maggio 2026 – L’unica certezza è di aver perso un loro caro in soli dieci mesi. Ma i familiari di Fabrizio Poli, bidello morto a soli 59 anni, non sapranno mai come abbia fatto a contrarre il mesotelioma pleurico, tumore aggressivo ai polmoni (detto anche asbestosi) causato dall’ inalazione di fibre d’amianto. Dalle verifiche effettuate dall’Asl non è emersa infatti alcuna correlazione tra i luoghi di lavoro che aveva frequentato e la malattia, che può avere un’incubazione addirittura di 30 o 40 anni. Residente all’Africa, Poli aveva lavorato prima come magazziniere di un supermercato, poi una quindicina d’anni fa si era trasferito a Buenos Aires dalla moglie Maria Ines, per poi tornare all’Africa dove lavorava come bidello alle elementari “Barsottini”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a soli 59 anni, mistero sulla malattia

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