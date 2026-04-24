Stroncata da una malattia fulminante Helen muore a soli 36 anni | lascia una figlia piccola

Una donna di 36 anni è deceduta improvvisamente a causa di una malattia fulminante. La vittima, madre di una bambina piccola, era conosciuta nella comunità locale. Le amiche ricordano Helen Zubani come una persona cara, esprimendo il loro dolore sui social network. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici e parenti.

Una tragedia immensa ha colpito una famiglia e un’intera comunità, lasciando tutti senza fiato. “Non esistono parole adeguate di fronte a un dolore così grande”, scrivono le amiche di Helen Zubani. Stroncata in poche settimane da una malattia fulminante: questo il terribile destino della giovane.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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