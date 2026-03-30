Benevento il PD esprime preoccupazione su Piazza Risorgimento | Dubbi su funzionalità e grandi eventi

Il Partito Democratico di Benevento ha espresso preoccupazioni riguardo alla funzionalità di Piazza Risorgimento, evidenziando dubbi sulla gestione degli spazi e sulla capacità di accogliere grandi eventi. La dichiarazione sottolinea che l’area dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il centro cittadino, ma al momento viene descritta come un’area di cemento senza caratteristiche di vivibilità. La questione riguarda principalmente la progettazione e l’utilizzo futuro della piazza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Piazza Risorgimento deve essere l’anima di una città che guarda al futuro, non può essere solo una distesa di cemento”. Lo dichiarano i consiglieri del PD Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Raffaele De Longis e Francesco Farese, che pongono un interrogativo centrale all’Amministrazione: “La piazza sarà davvero all’altezza delle aspettative dei beneventani?”. “Nonostante le riserve espresse fin dall’inizio sul progetto e il giudizio critico sulla nuova destinazione, l’auspicio del PD resta quello di restituire alla città uno spazio vibrante. Tuttavia, i segnali che arrivano dal settore cultura sono preoccupanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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