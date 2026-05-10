A Muggiò, l’opposizione ha chiesto chiarimenti sul ritiro dell’assessore Stella, con un’interrogazione rivolta al sindaco Michele Messina. Nel frattempo, sono stati avviati controlli sul settore commerciale del comune. La richiesta di spiegazioni riguarda il motivo delle dimissioni dell’assessore, mentre le autorità competenti stanno effettuando verifiche in merito alla gestione del commercio locale.

Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al sindaco Michele Messina (in foto) sulle dimissioni dell’assessore Dario Stella e le notizie riguardanti controlli effettuati in alcune attività economiche di Muggiò, dai quali sarebbero emerse presunte irregolarità amministrative e violazioni delle norme in materia di sicurezza. Una delle attività oggetto di attenzione avrebbe inoltre un rapporto professionale con l’assessore. Da qui l’interrogazione, che ha l’obiettivo di "ricostruire i fatti in modo trasparente, nell’interesse della città, distinguendo il piano personale da quello amministrativo e istituzionale". "Rispettiamo le motivazioni personali che hanno portato alle dimissioni – dichiara Riccardo Sala, capogruppo del PD –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli al commercio e dimissioni in giunta. A Muggiò l’opposizione chiede chiarezza sul passo indietro dell’assessore Stella

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