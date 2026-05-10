Nel Mozambico centrale, un gruppo di jihadisti ha attaccato una chiesa, distruggendola, e ha rapito 20 civili. La regione è interessata anche da tensioni legate alla presenza di grandi giacimenti di gas naturale. Le autorità locali stanno cercando di gestire la situazione, mentre le forze di sicurezza cercano di recuperare le persone rapite e di ripristinare l’ordine. La situazione rimane tesa e sotto stretta sorveglianza.

? Domande chiave Perché i jihadisti mirano specificamente ai simboli della fede cristiana?. Come influisce la presenza di enormi giacimenti di gas sul conflitto?. Chi protegge davvero le popolazioni rurali lontano dalle zone industriali?. Quali sono i reali obiettivi dei rapimenti di massa nel distretto?.? In Breve Oltre 300 cattolici uccisi e 117 chiese distrutte dal movimento jihadista in Mozambico.. Nel 2022 la suora Maria De Coppi fu assassinata a Chipene durante un rapimento.. Il conflitto ha causato 7000 morti e 1,3 milioni di sfollati nella provincia.. Forze ruandesi proteggono i giacimenti di gas da 2.800 miliardi di metri cubi.. I terroristi di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a hanno distrutto la chiesa di San Luigi di Montfort e rapito venti civili nel villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozambico: jihadisti distruggono una chiesa e rapiscono 20 civili

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