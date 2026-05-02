Mozambico | jihadisti distruggono una parrocchia e un asilo ad Ancuabe

Nel nord del Mozambico, un gruppo di gruppi armati ha attaccato una parrocchia e un asilo nella zona di Ancuabe. Durante l'assalto, i missionari sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei jihadisti. Nell'attacco, alcuni civili sono stati catturati dai militanti e portati via. L'assalto ha causato danni alle strutture e ha provocato il panico tra le persone presenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i missionari a mettersi in salvo prima dell'assalto?. Cosa è successo ai civili catturati dai militanti durante l'attacco?. Perché i terroristi hanno scelto proprio questa storica parrocchia come bersaglio?. Come ha reagito il governo italiano alla violenza in Mozambico?.? In Breve Missionari salvati grazie all'allerta tempestiva prima dell'arrivo dei militanti a Meza.. Suor Laura Malnati riferisce la distruzione della residenza dei padri scolopi.. I civili catturati sono stati usati come uditorio per messaggi d'odio.. Antonio Tajani condanna l'attacco contro i simboli cristiani in Cabo Delgado.. I militanti...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozambico: jihadisti distruggono una parrocchia e un asilo ad Ancuabe Notizie correlate Leggi anche: Mozambico, jihadisti all’assalto dei cristiani: distrutta una chiesa, a fuoco anche un asilo. Tajani: «Violenza inaudita» Mozambico, jihadisti bruciano chiesa e asilo dei padri scolopi“Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l’asilo”: lo racconta suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del...