Mozambico jihadisti all’assalto dei cristiani | distrutta una chiesa a fuoco anche un asilo Tajani | Violenza inaudita

Nel Mozambico, un attacco di gruppi jihadisti ha provocato la distruzione di una chiesa e l'incendio di un asilo e di una casa dei padri scolopi. La religiosa delle suore missionarie comboniane nel Paese ha riferito di aver assistito alla distruzione degli edifici, mentre le autorità locali condannano l’episodio definendolo un atto di violenza inaudita. La notizia si aggiunge alle tensioni in aree teatro di conflitti religiosi e armati.

«Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l’asilo». È quanto racconta dal Mozambico suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane nel Paese africano. L’assalto all’edificio cristiano risale a giovedì pomeriggio, quando i miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, provincia settentrionale di Cabo Delgado. «Hanno dato alle fiamme le strutture del villaggio. Per fortuna i padri sono stati avvisati per tempo, e sono riusciti ad abbandonare Meza prima che arrivassero i terroristi», racconta ora suor Laura ad Avvenire, che pubblica anche un video della chiesa di Meza devastata.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Mozambico, jihadisti bruciano chiesa e asilo dei padri scolopi“Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l’asilo”: lo racconta suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del... Mozambico, assalto terroristico a Meza: bruciata la parrocchia cattolica? Cosa scoprirai Come hanno fatto i missionari a mettersi in salvo prima dell'attacco? Chi sono i miliziani che hanno distrutto la parrocchia di São... Contenuti utili per approfondire Mozambico, jihadisti assaltano il villaggio e incendiano la chiesa di MezaHanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l'asilo. Lo racconta suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del Mozambico. Giovedì pomeriggio i miliziani di Ahlu al- ... tg.la7.it Mozambico, assalto al villaggio di Meza: bruciata la chiesaGiovedì pomeriggio, i miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama'a, gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuab ... tg24.sky.it