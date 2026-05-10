Moviola Verona Como rebus rigori e gol annullato | gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello Cosa è successo al Bentegodi!
Durante la 36ª giornata di campionato, il match tra Verona e Como ha visto alcune decisioni arbitrali contestate. La partita è stata diretta da un arbitro noto per aver gestito diverse situazioni complesse, tra cui un rigore non concesso e un gol annullato. Le immagini televisive hanno mostrato alcuni episodi che hanno generato discussioni tra tifosi e commentatori, senza che siano state apportate variazioni alle decisioni ufficiali durante la gara.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Barcellona Real Madrid come la seconda stella dell’Inter e le sfide tra Celtic e Rangers: quando un derby decide lo scudetto, tutti i precedenti in Italia e all’estero Mourinho frena le voci: «Nessun contatto con il Real Madrid.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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