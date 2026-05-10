Moviola Verona Como rebus rigori e gol annullato | gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello Cosa è successo al Bentegodi!

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 36ª giornata di campionato, il match tra Verona e Como ha visto alcune decisioni arbitrali contestate. La partita è stata diretta da un arbitro noto per aver gestito diverse situazioni complesse, tra cui un rigore non concesso e un gol annullato. Le immagini televisive hanno mostrato alcuni episodi che hanno generato discussioni tra tifosi e commentatori, senza che siano state apportate variazioni alle decisioni ufficiali durante la gara.

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