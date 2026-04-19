Moviola Verona Milan | gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri Cosa è successo al Bentegodi!

Durante la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, sono stati coinvolti diversi episodi che hanno suscitato dubbi tra gli osservatori. La sfida si è svolta al Bentegodi e il direttore di gara, Daniele Chiffi, ha dovuto gestire alcune decisioni controverse. La moviola ha analizzato alcune azioni chiave, in particolare su falli e situazioni di gioco con potenziali infrazioni.

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