Moviola Verona Genoa | gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti Cosa è successo al Bentegodi

Durante la partita tra Verona e Genoa, valida per la 29ª giornata di Serie A 2025-26 e diretta da Marchetti, sono stati discussi alcuni episodi ritenuti dubbi dai commentatori. Al Bentegodi, il Genoa ha ottenuto una vittoria importante grazie a una ripresa molto intensa, conquistando così tre punti fondamentali. La moviola ha evidenziato alcune decisioni arbitrali e momenti controversi nel corso del match.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calvarese contro la decisione di Mariani: «Koopmeiners alza il piede solo dopo che il pallone è già passato. La rete di Conceicao era valida!» Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti. Cosa è successo al Bentegodi Articoli correlati Leggi anche: Moviola Sassuolo Atalanta: rosso diretto a Pinamonti, gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti Leggi anche: Moviola Napoli Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. Cosa è successo al Maradona Approfondimenti e contenuti su Moviola Verona Genoa Discussioni sull' argomento Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, poco coerente. Doveri, derby da 6: quel tocco di mano al 48'...; Genoa-Roma, moviola: mancano due rigori, perché c’era il penalty di Pellegrini e cosa ha visto l’arbitro sul gol di Malen; La moviola di Genoa-Roma: sul gol di Vitinha il pallone era uscito?; Genoa-Roma, la moviola live: Pellegrini su Ellertsson, è rigore. Annullato un goal a Malen. Verona-Genoa, moviola: papera di Montipò, De Rossi urla in ginocchio, mancano due rossi e un rigoreLa prova dell’arbitro Marchetti al Bentegodi nel match della 29esima giornata di serie A Verona-Genoa analizzato ai raggi X, il fischietto ostiense ha ammonito tre giocatori, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. I dettagli LA MOVIOLA Çalhanoglu sfiora l’espulsione al 62’: con l’Inter scoperta dopo la ripartenza del Genoa, il turco stende Ekuban in una situazione potenzialmente devastante. facebook