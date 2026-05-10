Moviola Parma Roma | gli episodi dubbi del match diretto da Chiffi Cosa è successo al Tardini!

Nel match tra Parma e Roma, valido per la 36ª giornata, sono stati rivisti alcuni episodi grazie alla moviola. La partita si è svolta al Tardini e l'arbitro ha preso decisioni su varie azioni che sono state successivamente esaminate tramite il video. La revisione ha riguardato principalmente alcune situazioni di gioco che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

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