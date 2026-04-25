Moviola Parma Pisa | gli episodi dubbi del match diretto da Calzavara Cosa è successo al Tardini!

Durante la partita tra Parma e Pisa, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526 e arbitrata da Calzavara, sono stati discussi alcuni episodi sospetti durante la moviola. L'incontro si è concluso con una vittoria di misura per 1-0, ma alcune decisioni dell'arbitro hanno suscitato dubbi tra gli spettatori. La gara si è giocata allo stadio Tardini, dove si sono verificati momenti controversi che hanno attirato l'attenzione.

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