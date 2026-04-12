Moviola Parma Napoli | manca un rigore agli azzurri? Gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello cos’è accaduto al Tardini

Durante la partita tra Parma e Napoli, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi controversi. La moviola ha analizzato diverse azioni, tra cui un possibile calcio di rigore non assegnato agli azzurri. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, in un match caratterizzato da intensi momenti di tensione tra le due squadre. La direzione dell’arbitro Di Bello è stata al centro di numerose valutazioni.

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