Moviola Milan Atalanta | gli episodi dubbi del match di San Siro

Durante la partita tra Milan e Atalanta a San Siro si sono verificati diversi interventi della moviola che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nel match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, diretto dall’arbitro Pinheiro, sono stati rivisti alcuni episodi controversi. Entrambi gli incontri hanno visto l’uso della revisione video per decisioni che hanno influenzato l’andamento delle partite.

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