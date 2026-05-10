Moviola Milan Atalanta | gli episodi dubbi del match di San Siro
Durante la partita tra Milan e Atalanta a San Siro si sono verificati diversi interventi della moviola che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nel match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, diretto dall’arbitro Pinheiro, sono stati rivisti alcuni episodi controversi. Entrambi gli incontri hanno visto l’uso della revisione video per decisioni che hanno influenzato l’andamento delle partite.
Calciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Tare prima di Milan Atalanta: «Fiducioso che Modric continuerà con noi. Protesta dei tifosi? Hanno ragione» Atalanta, l’annuncio di Percassi: «D’Amico? Ne parleremo a fine campionato, idem per Palladino con cui c’è un rapporto sincero» Pagelle Parma Roma: Rensch dà la scossa vincente, Malen segna (ma sbaglia anche tanto).🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights | Champions League
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