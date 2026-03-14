Durante la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi dubbi durante la moviola. L’arbitro Manganiello ha diretto l’incontro a San Siro, dove alcune azioni sono state riviste e analizzate per chiarire eventuali decisioni discutibili. La partita ha visto momenti di tensione e vari interventi al video per valutare alcune situazioni contestate.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello. Cosa è successo a San Siro!

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