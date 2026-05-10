Moviola Lecce Juve | secondo Gazzetta l’arbitro Colombo ha graziato Locatelli

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lecce e Juventus, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore ai bianconeri, poi revocato. La Gazzetta dello Sport ha riferito che l’arbitro Colombo avrebbe anche evitato di sanzionare un fallo di Locatelli, che i commentatori considerano da annullare. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma resta da capire come influenzerà le valutazioni ufficiali.

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, da annullare. L’analisi degli episodi della partita del Via del Mare. Secondo La Gazzetta dello Sport è insufficiente la prova di Andrea Colombo in Lecce Juve. L’arbitro, che ha annullato due gol ai bianconeri su sehttps:www..comultimissime-juve-live-notizie-tempo-realegnalazione del Var, sarebbe reo di aver “graziato” Locatelli da un’ammonizione che gli avrebbe fatto saltare la Fiorentina per squalifica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – Al 14’, Ramadani cerca la palla e calcia il mento di McKennie: manca un giallo. Al 33’, Locatelli guarda la palla in caduta ma procede col gomito chiaramente sul collo di Cheddira: manca il giallo (l’episodio, meno ”ruvido”, si riproporrà identico al 6’ st).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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