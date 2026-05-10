Moviola Lecce Juve | secondo Gazzetta l’arbitro Colombo ha graziato Locatelli

Durante la partita tra Lecce e Juventus, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore ai bianconeri, poi revocato. La Gazzetta dello Sport ha riferito che l’arbitro Colombo avrebbe anche evitato di sanzionare un fallo di Locatelli, che i commentatori considerano da annullare. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma resta da capire come influenzerà le valutazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui