Moviola Lecce Juve | gli episodi dubbi del match diretto da Colombo! Cos’è successo nella sfida di Serie A
Durante la partita tra Lecce e Juventus, diretta dall’arbitro Colombo, sono emersi alcuni episodi controversi che hanno attirato l’attenzione. La sfida, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, ha visto diverse decisioni che hanno diviso gli osservatori, in particolare riguardo a fuorigioco e falli in area. Un altro episodio rilevante riguarda una possibile trattenuta in area che non è stata sanzionata. La moviola ha analizzato questi momenti chiave del match.
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