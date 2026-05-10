Moviola Fiorentina Genoa | gli episodi dubbi del match diretto da Massimi Cosa è successo al Franchi!

Durante la partita tra Fiorentina e Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi che hanno coinvolto decisioni arbitrali. La gara si è conclusa con un risultato di 0-0, riflettendo l’equilibrio tra le due squadre. L’arbitro designato per l’incontro è stato il signor Massimi, che ha dovuto affrontare alcune situazioni dubbie durante i 90 minuti di gioco al “Franchi”.

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