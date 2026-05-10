Moviola Fiorentina Genoa | gli episodi dubbi del match diretto da Massimi Cosa è successo al Franchi!

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Fiorentina e Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi che hanno coinvolto decisioni arbitrali. La gara si è conclusa con un risultato di 0-0, riflettendo l’equilibrio tra le due squadre. L’arbitro designato per l’incontro è stato il signor Massimi, che ha dovuto affrontare alcune situazioni dubbie durante i 90 minuti di gioco al “Franchi”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Moviola Cremonese Pisa: due espulsioni per i toscani! Gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Bologna: «Skorupski, Dallinga e Joao Mario non al 100%. Pessina titolare? Ci teniamo questo interrogativo» Verona, Sammarco dopo la sconfitta contro il Como: «Ho dato tutto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola fiorentina genoa gli episodi dubbi del match diretto da massimi cosa 232 successo al franchi
© Calcionews24.com - Moviola Fiorentina Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Massimi. Cosa è successo al Franchi!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Moviola Fiorentina Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli. Cos’è successo al Franchi!Sassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può...

Moviola Fiorentina Crystal Palace: gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano. Cos’è successo al FranchiLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato...

Argomenti più discussi: Fiorentina-Lazio, la moviola: caso Noslin tra VAR e polemiche; Moviola Lecce-Juventus, due goal bianconeri annullati: niente raddoppio; Serie A, scelto l’arbitro di Milan-Atalanta; Perché è stato espulso Romagnoli: la moviola di Lazio-Inter.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web