Moviola Fiorentina Sassuolo | gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli Cos’è successo al Franchi!

Durante la partita tra Fiorentina e Sassuolo, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi riguardanti le decisioni arbitrali. La sfida, terminata con un risultato di 0-0, è stata diretta dall’arbitro Marinelli. Alcuni momenti chiave sono stati soggetti a revisione, suscitando commenti sulle decisioni prese durante il match. La gara si è svolta allo stadio di Firenze davanti a un pubblico numeroso.

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