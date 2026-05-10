All'inizio dell'anno, una dichiarazione di un dirigente ha suscitato un confronto tra l'allenatore e un ex calciatore. Le parole pronunciate hanno portato a risposte pubbliche tra Mourinho e Chivu, alimentando un dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La discussione si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo diversi aspetti legati alla squadra e alle dinamiche interne.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Il futuro di Conte al Napoli è in bilico! De Laurentiis detta le condizioni per la permanenza: ridimensionamento di budget e di ruoli! Torino, mentre Cairo valuta Gattuso e Juric, D’Aversa ha il sostegno di squadra e tifosi: la panchina granata è un rebus! Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Real Madrid, Arbeloa allo scoperto: «Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mourinho Chivu, botta e risposta a distanza: il fastidio dello Special One nasce da una frase di Marotta

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