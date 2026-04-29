L'allenatore dell'Inter ha parlato di un ex calciatore, sottolineando le sue qualità di studio e intelligenza. La sua preferenza, tuttavia, rimane rivolta verso la squadra di Roma. La discussione si inserisce in un confronto tra due figure di spicco del calcio, legate da un rapporto di allievo e maestro. La conversazione si svolge in un contesto di analisi delle caratteristiche personali e professionali di alcuni giocatori.

Uno non era un pirla, l’altro non è fesso: storie di allievi e di maestri. Non è mai banale quando parla: Il Giornale ha intervistato l’ex allenatore dell’ Inter José Mourinho: lo Special One – che un po’ a sorpresa – mette l’esperienza alla Roma davanti a quella nerazzurra, è stato sollecitato L'articolo Inter, Mourinho su Chivu: “Studio e intelligenza”. Ma lo Special One preferisce la Roma. proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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A un passo dallo Scudetto al primo anno, come fece Mourinho nel 2008/2009 Chivu può arrivare ai livelli dello Special One Per Emanuele Giaccherini c'è ancora tanto da fare #Vamos powered by Optima Italia, ogni sabato di #SerieAEnilive su #DAZN x.com