Mourinho e il giornalista botta e risposta comico in conferenza

Durante una conferenza stampa, l'allenatore ha coinvolto un giornalista in un momento di scambio di battute che ha suscitato le risate del pubblico presente. Mourinho ha risposto in modo deciso alle domande, mentre il giornalista ha replicato con battute che hanno portato un tono più leggero alla sessione. L’episodio è stato catturato da diversi presenti e ha fatto il giro dei social network.

(Adnkronos) – José Mourinho prova a spiazzare il giornalista che ribatte colpo su colpo e scatena le risate dello Special One. Il siparietto va in scena nella conferenza stampa dell'allenatore del Benfica. Argomento, il contratto del tecnico, vincolato fino al 2027. Mourinho non esclude il divorzio a fine stagione, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza dell'accordo, e attende segnali dalla società per un eventuale prolungamento. "Non posso dire che resto per 10 anni. Non dipende da me, un allenatore o un giocatore fanno parte di una struttura del club", dice Mourinho nel prolungato botta e risposta. "Tu puoi che garantire che rimarrai a RTP?", chiede l'allenatore al giornalista.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Mourinho:io ho 25 titoli, non parlo con chi ha 2 titoli#mourinho #zeman #roma #intervista Notizie correlate Champions League, Chivu crede nella rimonta: “Possiamo ribaltarla”. Poi il Botta e risposta con un giornalista norvegeseDomani a San Siro il ritorno dei playoff di Champions contro il FK Bodø/Glimt dopo il 3-1 dell’andata. Gli Epstein Files sbarcano a Sanremo, polemica su Irina Shayk: botta e risposta tra Carlo Conti e giornalistaPolemica sugli Epstein Files a Sanremo Alcuni giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti, durante una conferenza stampa seguita alla quarta serata di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amo Chivu, si è Mourinhizzato: il commento a sorpresa del noto giornalista; Sandrelli: Sarri o un giovane? Ogni scelta comunica l’ambizione della società; Inter, Chivu non è Mourinho: l’ultimo sfogo scatena la polemica; Capuano: Comunicazione di Chivu si è spostata verso quella di Mourinho. Non è un male, ma…. Mourinho e il giornalista, botta e risposta comico in conferenza - VideoLo Special One sorpreso dal cronista, risate a crepapelle ... adnkronos.com Mourinho, siparietto in conferenza: Se resto al Benfica? Non dipende solo da meJosé Mourinho parla del derby di Lisbona contro lo Sporting, ma non manca un'ironica battuta sul suo futuro al Benfica. siamolaroma.it Era già successo, prima con José Mourinho e poi con Daniele De Rossi. Era già successo che la piazza di Roma, da sempre etichettata come pressante e invivibile, da sempre descritta come una tifoseria che mangia gli allenatori alle prime difficoltà, si stringe facebook Ci Risiamo Chi Vuole Far Diventare Grande La Nostra Roma A Trigoria Viene Osteggiato E Lasciato Solo È Successo A Mourinho E Successo A De Rossi E Adesso Sta Succedendo Anche A Gasperini Con Una Differenza Che Tu Mister Gasperini Non Sei So x.com