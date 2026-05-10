Motori e campioni a Misano | Kimi Antonelli ospite in pista debutta la GT4 Italy Series

A Misano si sono svolti numerosi eventi sportivi nel secondo round degli Aci Racing Weekend, con diverse gare sul circuito. Tra i protagonisti, c’è stato anche Kimi Antonelli, che ha partecipato come ospite in pista. La giornata ha visto il debutto della GT4 Italy Series, con varie vetture che si sono sfidate in diverse manche. Il programma ha incluso anche altre competizioni motoristiche, attirando appassionati e team da tutta Italia.

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