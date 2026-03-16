Sinner e Antonelli generazione di fenomeni made in Italy E Jannik dedica la vittoria all’amico Kimi

Ieri pomeriggio, nelle case degli italiani, è entrato il volto giovane di Kimi Antonelli, che ha ottenuto una vittoria storica nel Gran Premio di Cina, il primo successo di un pilota italiano in questa gara dopo molti anni. Nel frattempo, Sinner e Antonelli vengono riconosciuti come rappresentanti di una generazione di talenti italiani nel mondo dello sport. Jannik Sinner ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli, suo amico e compagno di strada.

Ieri pomeriggio nelle case degli italiani è entrato il volto giovane e quasi incredulo di Kimi Antonelli, reduce dallo storico trionfo nel Gp di Cina, molti anni dopo l’ultimo trionfo di Fisichella. Stamattina, all’alba, il viso raggiante di Jannik Sinner annunciava la sua prima vittoria della nuova stagione di tennis agli Indian Wells, il Masters 1000 americano conquistato sul russo Daniil Medvedev. Il numero 2 del ranking Atp si è imposto per 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) in poco meno di due ore di gioco. Per il 24enne, che conquista il 25esimo titolo della carriera e il primo nel 2026 senza cedere un set nel torneo, l’exploit sul cemento... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner e Antonelli, generazione di fenomeni made in Italy. E Jannik dedica la vittoria all’amico Kimi Articoli correlati Sinner batte Medvedev: dedica la vittoria a Kimi AntonelliIl 16 marzo 2026 segna un nuovo traguardo per il tennis italiano, con Jannik Sinner che si impone sul cemento di Indian Wells battendo Daniil... Sinner fantastico a Indian Wells poi dedica la vittoria a Kimi AntonelliLa giornata azzurra partita con la vittoria di Kimi Antonelli a Shanghai finisce dall’altra parte del mondo, a Indian Wells dove Jannik Sinner vince... Una raccolta di contenuti su Sinner e Antonelli generazione di... Temi più discussi: Da Sinner a Kimi, ecco l'onda azzurra della generazione Z; Antonelli è un altro Sinner, ma in F1. E alla Ferrari va malissimo; Sinner sfida il futuro: le scintille con Fonseca, ora i quarti con il fenomeno Usa Tien. Sarà sempre più dura; Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: Grande Kimi, giorno speciale. Da Sinner a Kimi, ecco l'onda azzurra della generazione ZL'onda lunga dello sport azzurro e giovane si fa maestosa. ansa.it Tennis, Sinner vince il torneo di Indian Wells e dedica la vittoria ad Antonelli: Bravo KimiJannik Sinner è tornato. L'italiano vince il torneo di Indian Wells e sorride finalmente, dopo un inizio di stagione non esaltante. Lo fa battendo un rinato Daniil Medvedev che si arrende in due set s ... ansa.it Indian Wells incorona Sinner: Jannik vince il torneo, recupera 1000 punti su Alcaraz e «vede» il primo posto del ranking - facebook.com facebook TENNIS | Jannik Sinner vince il torneo di Indian Wells e sorride finalmente, dopo un inizio di stagione non esaltante. Lo fa battendo un rinato Daniil Medvedev che si arrende in due set sul caldo cemento californiano con il punteggio di 7-6 7-6. #ANSA x.com