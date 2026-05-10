Domenica 10 maggio si è disputato il Gran Premio di Francia della MotoGP, con Jorge Martin che ha ottenuto una vittoria convincente. Dopo aver dominato anche nella sprint race del giorno precedente, lo spagnolo ha confermato la sua forma, lasciando gli avversari alle spalle. Bezzecchi si è distinto per un comportamento più razionale, mentre Bagnaia ha perso un'occasione importante. La gara ha visto anche altre performance significative tra i piloti in corsa.

PAGELLE GP FRANCIA 2026 MOTOGP. Domenica 10 maggio Jorge Martin (Aprilia) 10: che vittoria! Dopo la sprint Race di ieri vinta alla grande, oggi lo spagnolo replica ma con un copione differente. Ieri infatti era stato in grado di salire nelle prime posizioni della classifica con una partenza strepitosa. Oggi invece ha aspettato, pazientato e nel finale è uscito allo scoperto. Disponeva di un ritmo impossibile per tutti gli altri e lo si è visto anche nel confronto diretto con il compagno di scuderia. Risale in maniera inesorabile, supera gli avversari senza patemi e non sbaglia una virgola fino al traguardo. Marco Bezzecchi (Aprilia) 8: come ha detto lui in prima persona a fine gara, oggi non poteva fare di più.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Francia 2026: Martin fa paura, Bezzecchi razionale, Bagnaia spreca un’occasione

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