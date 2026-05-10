Oggi a Le Mans si è concluso il Gran Premio di Francia di MotoGP, con una vittoria di Martin che ha concluso una rimonta spettacolare. Bezzecchi si è piazzato in seconda posizione, mentre Bagnaia è caduto durante la gara. Alla fine, la classifica generale ha subito alcune modifiche, confermando le performance dei piloti in questa tappa della stagione. La giornata ha regalato momenti intensi e sorprese nel mondo delle corse su due ruote.

Le Mans (Francia) 10 maggio 2026 - È una grande festa Aprilia quella al termine del Gran Premio di Francia a Le Mans. La casa di Noale occupa il podio con tre moto su tre e festeggia un weekend perfetto, trascinato da Jorge Martin. È proprio lo spagnolo a vincere la gara sul Bugatti Circuit al termine di una stupenda rimonta, dove è stato semplicemente inarrestabile nel suo incedere. Non ha potuto nulla Marco Bezzecchi, costretto ad accontentarsi del secondo posto, il riminese però si consola con il primato Mondiale, anche se il margine è ora di un solo punto sul compagno di team. Ai Ogura riporta il Giappone sul podio della MotoGP, l'ultimo a riuscirci fu Katsuyuki Nakasuga nel 2012 a Valencia, anch'egli autore di una bellissima risalita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp oggi: Martin vince a Le Mans con una rimonta superba. Bezzecchi 2°, caduto Bagnaia: la nuova classifica

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