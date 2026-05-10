Martin vince la gara di MotoGP a Le Mans con una super rimonta su Bezzecchi Caduta per Bagnaia

Durante la gara di MotoGP a Le Mans, Martin ha centrato una vittoria dopo una rimonta, superando Bezzecchi a tre giri dal termine. La competizione è stata segnata anche da una caduta di Bagnaia, che ha coinvolto il pilota italiano. Martin ha concluso davanti a Bezzecchi e Ogura, con quest’ultimo che si è piazzato terzo. La gara è culminata con un sorpasso decisivo negli ultimi giri.

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