Martin vince la gara di MotoGP a Le Mans con una super rimonta su Bezzecchi Caduta per Bagnaia
Durante la gara di MotoGP a Le Mans, Martin ha centrato una vittoria dopo una rimonta, superando Bezzecchi a tre giri dal termine. La competizione è stata segnata anche da una caduta di Bagnaia, che ha coinvolto il pilota italiano. Martin ha concluso davanti a Bezzecchi e Ogura, con quest’ultimo che si è piazzato terzo. La gara è culminata con un sorpasso decisivo negli ultimi giri.
Il sorpasso a tre giri dalla fine regala la vittoria a Martin nella gara di MotoGP di Le Mans: lo spagnolo arriva davanti a Bezzecchi, ancora leader del Mondiale, e a Ogura. Caduta per Bagnaia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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