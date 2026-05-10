Oggi si svolge il quinto round stagionale del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Francia, sul circuito di Le Mans. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara, trasmesse in diretta su TV8 e Sky. L'appuntamento si svolge domenica 10 maggio e rappresenta una delle tappe più attese del calendario motociclistico di quest'anno.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 10 maggio, sul celebre circuito di Le Mans. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Nella prova del sabato l’Aprilia ha potuto festeggiare la vittoria di Jorge Martin e il terzo posto di Marco Bezzecchi. Partenza a fionda per lo spagnolo e passo gara inarrivabile per la concorrenza. Nel panino di Noale Pecco Bagnaia con la Ducati, dopo aver conquistato la pole-position. Un confronto a tre che, verosimilmente, potrebbe riproporsi quest’oggi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

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