MotoGP oggi in tv GP Brasile 2026 | orari warm-up e gara streaming diretta Sky differita TV8

Oggi si svolge il Gran Premio del Brasile di MotoGP 2026, seconda tappa della stagione, sul circuito di Goiânia. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara, trasmesse in diretta su Sky e in differita su TV8. Gli appassionati possono seguire gli eventi anche in streaming, mentre il circuito accoglie i piloti in vista delle competizioni di questa domenica.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica 22 marzo, sul circuito di Goiânia. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 Tra questi c’è Marco Bezzecchi, atteso a una risposta concreta dopo una gara breve al di sotto delle aspettative. A imporsi nella Sprint è stato invece Marc Marquez, in sella alla Ducati, autore di una prova lucida e in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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