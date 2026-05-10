MotoGp oggi Gp Francia a Le Mans | orario la nuova griglia di partenza e dove vederlo in diretta e in differita Sky e Tv8

Oggi si disputa il Gran Premio di Francia di MotoGp a Le Mans, quarto appuntamento stagionale del campionato. La giornata prevede le qualifiche e la gara, con la griglia di partenza stabilita in base ai tempi delle qualifiche. Pecco Bagnaia partirà dalla prima posizione, seguito da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. La corsa sarà trasmessa in diretta su Sky e Tv8, con possibilità di visione anche in differita.

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