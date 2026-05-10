MotoGp oggi Gp Francia a Le Mans | orario la nuova griglia di partenza e dove vederlo in diretta e in differita Sky e Tv8
Oggi si disputa il Gran Premio di Francia di MotoGp a Le Mans, quarto appuntamento stagionale del campionato. La giornata prevede le qualifiche e la gara, con la griglia di partenza stabilita in base ai tempi delle qualifiche. Pecco Bagnaia partirà dalla prima posizione, seguito da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. La corsa sarà trasmessa in diretta su Sky e Tv8, con possibilità di visione anche in differita.
Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia classe MotoGp. Pecco Bagnaia (Ducati), nel quinto appuntamento del Mondiale, partirà in pole position davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) e a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46).Occhi puntati anche su Jorge Martin (Aprilia).🔗 Leggi su Today.it
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