MotoGp oggi Gp Spagna | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv in chiaro

Oggi, domenica 26 aprile, si corre il quarto Gran Premio del motomondiale, che si tiene sul circuito di Jerez in Spagna. La gara viene trasmessa in diretta sia in tv che in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’evento dal vivo. La griglia di partenza e l’orario di inizio sono stati comunicati nelle ultime ore, con le qualifiche che si sono svolte nel corso delle giornate precedenti.

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 26 aprile, va in scena il Gran Premio di Spagna – in diretta tv e streaming – sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del motomondiale. Si riparte dalla doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe, dove ad Austin Marco Bezzecchi, leader della classifica Piloti, aveva trionfato di fronte a Jorge Martin e alla KTM di Pedro Acosta. La gara lunga oggi va in scena dopo l'antipasto della Sprint, vinta ieri da Marc Marquez, al rientro nel Motomondiale dopo 245 giorni, davanti a Pecco Bagnaia per la doppietta Ducati. Marquez oggi cerca il bis partendo dalla pole position dopo il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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“Il problema di Jorge Abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun tipo di problema tecnico, bensì procedurale". - Fabiano Sterlacchini, DT Aprilia #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomo - facebook.com facebook

#SpanishGP #MotoGP Sprint: 1 Marc Márquez 2 Bagnaia 3 Morbidelli 4 Binder 5 Di Giannantonio 6 R Fernández 7 Quartararo 8 Zarco 9 Marini x.com