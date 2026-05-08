LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | via alla FP1 di Le Mans!

Alle 10.48 si sono svolte le prime sessioni di prove libere del GP Francia 2026 a Le Mans. I primi tempi registrati sono stati di Fabio Di Giannantonio con un crono di 1’33”575, seguito da Bagnaia, a 0,353 secondi, e Moreira, a 0,462 secondi. Gli aggiornamenti sulla sessione si susseguono in tempo reale, mentre i piloti continuano a testare le moto sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Arrivano i primi crono, con Fabio Di Giannantonio che stampa 1’33?575 a precedere di 0?353 Bagnaia e di 0?462 Moreira. 10.46 Tutti in pista e ricordiamo che c’è Jonas Folger al posto di Maverick Vinales sulla KTM Tech3. 10.45 VIA ALLA FP1!!! 10.44 Condizioni di pista ideali per lavorare: c’è il sole a Le Mans e nei 45? i team dovranno raccogliere più informazioni possibili. 10.42 Poi ha aggiunto Bezzecchi: “Se pensi di essere il più forte, allora sei debole. E’ innegabile che stiamo andando molto bene, ma non siamo sicuramente i più forti. Dobbiamo guardare a noi stessi e non fare paragoni, anche perché è impossibile, perché io non potrò mai guidare la loro moto, quindi non saprò mai se è meglio o peggio.🔗 Leggi su Oasport.it

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