MotoGP Massimo Rivola | Domenica emozionante ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra

L'Amministratore Delegato di Aprilia ha espresso soddisfazione per l'andamento della gara di domenica, definendola emozionante. Tuttavia, ha invitato a mantenere un atteggiamento realistico e concentrato sui prossimi appuntamenti. Le sue parole riflettono l'ottimismo legato ai risultati recenti, ma anche la volontà di non lasciarsi prendere dall'entusiasmo. La competizione di MotoGP continua a offrire momenti di tensione e attesa tra piloti e team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui