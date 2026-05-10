MotoGP Massimo Rivola | Domenica emozionante ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra
L'Amministratore Delegato di Aprilia ha espresso soddisfazione per l'andamento della gara di domenica, definendola emozionante. Tuttavia, ha invitato a mantenere un atteggiamento realistico e concentrato sui prossimi appuntamenti. Le sue parole riflettono l'ottimismo legato ai risultati recenti, ma anche la volontà di non lasciarsi prendere dall'entusiasmo. La competizione di MotoGP continua a offrire momenti di tensione e attesa tra piloti e team.
Adesso gongola Massimo Rivola.L’Amministratore Delegato di Aprilia non può che essere soddisfatto di quanto successo sulla pista Bugatti di Le Mans: in occasione del GP di Francia, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP, la casa di Noale ha collezionato una fantastica tripletta, segnata dalla vittoria di Jorge Martin, il secondo posto di Marco Bezzecchi e il terzo della Trackhouse Factory di Ai Ogura. Un segnale importante quello arrivato dalla pista transalpina. Tuttavia secondo l’AD è ancora molto presto per dichiarare obiettivi e speranze, così come rimarcato dal diretto interessato in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport MotoGP.🔗 Leggi su Oasport.it
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