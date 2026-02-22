MotoGP Marco Bezzecchi | Sono contento moto migliorata Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra

Marco Bezzecchi ha ottenuto un record durante i test MotoGP a Buriram, grazie a una moto più performante. La sua prestazione deriva dagli aggiornamenti tecnici applicati alla moto, che hanno migliorato la sua stabilità in pista. Bezzecchi si mostra soddisfatto dei risultati, ma avverte di mantenere i piedi per terra. La squadra lavora per affinare ulteriormente la moto in vista delle prossime gare. L’attuale passo avanti conferma la competitività del team.

L’Aprilia continua a lanciare ancora grandi segnali alla concorrenza. In occasione del secondo giorno dei test collettivi di MotoGP in fase di svolgimento a Burirarm (Thailandia) Marco Bezzecchi si è reso artefice di una grandissima prestazione, tanto da segnare un nuovo record. Il centauro italiano nello specifico nel pomeriggio ha messo a referto 1’28?668, nuovo primato non ufficiale della pista, rifilando 0?097 di vantaggio al nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), anche lui decisamente competitivo. Una volta arrivato in zona mista, il romagnolo ha commentato quanto fatto: “ Abbiamo lavorato bene, ci sono stati bei miglioramenti e sono contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bezzecchi dopo i test MotoGP in Thailandia: Buon lavoro, ma piedi per terraMiglior tempo e record della pista (in 1:28.668) per Bezzecchi nel day-2 di test a Buriram: Abbiamo lavorato bene, ci sono stati bei miglioramenti e sono contento. Le piste nei test sono fantastiche ... sport.sky.it

