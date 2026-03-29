Massimo Rivola esalta Marco Bezzecchi | Alla domenica dà il massimo Quando sbaglia poi sa cambiare marcia

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Aprilia ha ottenuto una vittoria significativa. Il pilota di punta ha concluso la gara in modo dominante, confermando la crescita della squadra. In un contesto di alta competitività, il team ha dimostrato solidità e capacità di adattamento, mentre il suo collega ha mostrato una buona reattività dopo eventuali errori in corsa.

Aprilia chiude in maniera dominante anche il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il team veneto piazza la seconda doppietta consecutiva nella classe regina (non era mai accaduto) e ora inizia a spaventare davvero la Ducati. Se ieri il successo era andato a Jorge Martin, oggi è stato Marco Bezzecchi a trionfare. Il pilota romagnolo, infatti, ha chiuso con 2.0 secondi di vantaggio proprio su Jorge Martin, mentre completa il podio Pedro Acosta a 4.4. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 6.9, quinta per Marc Marquez a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Rivola esalta Marco Bezzecchi: “Alla domenica dà il massimo. Quando sbaglia poi sa cambiare marcia” Articoli correlati Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo” MotoGP, Massimo Rivola: “Aprilia ha fatto uno step importante, e Buriram non era la pista più favorevole…”Partenza da sogno per l’Aprilia nel Mondiale MotoGP 2026, con una prova di forza davvero impressionante sulla pista di Buriram in occasione del Gran... Contenuti utili per approfondire Massimo Rivola Bezzecchi-Aprilia, Rivola: Marco voleva venire da noi, che coppia con MartinAltro colpo dell'Aprilia, che dopo l'ufficialità dell'arrivo di Jorge Martin ha annunciato anche Marco Bezzecchi. Entrambi i piloti dalla stagione 2025 correranno con il team factory della casa di ... sport.sky.it Massimo Rivola, un ferrarista da rimpiangerePrende con un colpo da maestro il campione del mondo Martin ma l’entusiasmo si spegne ancora prima dell’inizio Campionato causa il grave infortunio patito in ... quotidiano.net