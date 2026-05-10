MotoGp Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

Durante il quinto appuntamento stagionale di MotoGp in Francia, lo spagnolo in sella a un'Aprilia ha conquistato la vittoria. A completare il podio sono stati il pilota italiano e quello giapponese, che hanno concluso rispettivamente in seconda e terza posizione. La gara si è svolta sulla pista di Le Mans, dove i piloti hanno dato vita a uno spettacolo di combattimenti e sorpassi.

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Lo spagnolo dell'Aprilia si ripete dopo il successo nella Sprint LE MANS (FRANCIA) - Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione e già vincitore nella Sprint di ieri, si impone davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse certifica una storica tripletta per la casa di Noale. Ai piedi del podio c'è la Ducati VR46 dell'italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Motomondiale, Gp Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi e OguraLE MANS – Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. MotoGp, storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia: Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classificaL’Aprilia piazza una storica tripletta nel Gp di Francia della MotoGp con Jorge Martin che ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla... Argomenti più discussi: MotoGp, Martin vince la Sprint davanti a Bagnaia; MotoGp: in Francia Martin vince la Sprint. Marc Marquez cade e si frattura un piede; MotoGp, Martin vince la Sprint in Francia. Spaventosa caduta per Marc Marquez; MotoGP: Martin vince la Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi.