MotoGp Martin trionfa in Francia davanti a Bezzecchi

Nel quinto appuntamento stagionale di MotoGp, Jorge Martin si è imposto nel Gran Premio di Francia, con il pilota italiano Bezzecchi che ha concluso la gara in seconda posizione. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue curve tecniche e ha visto alcuni cambi di posizione durante il tracciato. La vittoria di Martin rappresenta un risultato importante per il campionato, mentre Bezzecchi ha ottenuto punti preziosi per la classifica generale.

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AGI - Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell' Aprilia, partito dall'ottava posizione e già vincitore nella Sprint di ieri, si impone davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse certifica una storica tripletta per la casa di Noale. Ai piedi del podio c'è la Ducati VR46 dell'italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda).🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - MotoGp, Martin trionfa in Francia davanti a Bezzecchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, Martin (Aprilia) vince GP Francia (Le Mans) davanti a Bezzecchi e Ogura: l'intervista Notizie correlate MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel MondialeJorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e OguraLo spagnolo dell'Aprilia si ripete dopo il successo nella Sprint LE MANS (FRANCIA) - Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto... Argomenti più discussi: MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel Mondiale; MotoGp: in Francia Martin vince la Sprint. Marc Marquez cade e si frattura un piede; MotoGP | Martin trionfa nella Sprint di Le Mans, sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Che botto Marquez!; MotoGp, Martin vince la Sprint davanti a Bagnaia.