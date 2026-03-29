Durante il Gran Premio di Austin in MotoGP, Bezzecchi ha ottenuto il voto di 8,5 grazie alla sua performance dominante. Bagnaia ha subito un calo di rendimento dopo la Sprint, ricevendo un voto di 5. Martin si conferma come il principale avversario del leader in classifica generale. Buone prestazioni anche per Acosta, Bastianini e per Ogura, che ha incontrato sfortunati imprevisti durante la gara.

Ipromossi e bocciati della terza gara del stagione MotoGP, il GP degli Stati Uniti vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia. Un trionfo per la casa di Noale che ha piazzato anche Jorge Martin in seconda posizione davanti ad Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez. Domina la corsa a suo piacimento con l’Aprilia, per nulla influenzato dal -2 in griglia al via. Una spallata iniziale ad Acosta per aprirsi il varco e fuga verso la vittoria. Le terza su tre in stagione, la quinta di fila, con la forza mentale di aver cancellato la caduta nella Sprint. Ha il Mondiale in mano: se serviva un segnale al campionato sulla pista di Marc Marquez è servito: la sua consapevolezza è alle stelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP Austin, le pagelle: Bezzecchi domina, 8,5. Bagnaia si perde dopo la Sprint, 5

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