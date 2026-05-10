MotoGp a Le Mans vince Martin su Bezzecchi Tris Aprilia sul podio

A Le Mans, durante la quinta tappa del MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin ha conquistato la vittoria, interrompendo un periodo senza successi. Marco Bezzecchi si è classificato secondo, dopo un duello intenso con Martin. La squadra Aprilia ha completato il podio con il terzo posto, rafforzando la sua presenza nella gara. La corsa si è svolta nel circuito francese, con battaglia serrata tra i piloti.

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