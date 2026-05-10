MotoGp Francia Martin | So come essere veloce in sella all’Aprilia

Jorge Martin ha ottenuto un'altra vittoria a Le Mans nel quinto round del Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota ha dimostrato di saper guidare con velocità e precisione sulla pista francese, confermando la sua abilità in sella all’Aprilia. La gara si è svolta nel fine settimana, con Martin che ha concluso in prima posizione, rafforzando la sua posizione nella classifica mondiale.

Roma, 10 mag. (askanews) – Un altro capolavoro firmato da Jorge Martin a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. E’ stata una gara non facile. Mi aspettavo di essere più avanti, poi piano piano sono riuscito a risalire. Non pensavo però di vincere, neanche avevo in mente di salire sul podio. Quando però ho visto che è caduto Pecco e sono stato in grado di superare Pedro, allora ci ho creduto maggiormente. Il sorpasso su su Bezzecchi è stato al limite”, le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport. Un ammissione c’è stata sulla gestione delle gomme: “Mi sono gestito per il consumo delle mescole e anche per questo avevo più margini rispetto a Marco”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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