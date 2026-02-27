Fabio Di Giannantonio ha espresso grande soddisfazione al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Durante le sessioni, il pilota ha dichiarato di aver potuto seguire il proprio ritmo e di aver fatto quello che voleva in pista. La sua prestazione ha evidenziato un buon feeling con la moto e una buona preparazione per le prossime fasi del campionato.

Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, il pilota della Ducati VR46 ha stampato il terzo tempo, preceduto da uno scatenato Marco Bezzecchi e dallo spagnolo Marc Marquez, rispettivamente su Aprilia e Ducati Factory. “Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto oggi. Sono riuscito a trovarmi molto bene in sella alla moto e le sensazioni alla guida sono state delle migliori“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. Un passo molto costante sull’1’29” che gli ha permesso di stazionare sempre ai piani altissimi della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Fabio Di Giannantonio: "Sono molto soddisfatto, ho fatto un po' quello che ho voluto in pista"

